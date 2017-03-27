​В 2024 году в Югре все школьники будут учиться в одну смену

Перспективы совершенствования системы школьного образования в регионе обозначила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе прошедшей на днях в Ханты-Мансийске пресс-конференции. На сегодняшний день в муниципальных образованиях есть дефицит школ, в одном только Сургуте не хватает 23 таких объектов, чтобы перевести всех школьников на односменный режим посещения – сегодня в две смены занимается около 30 процентов югорских школьников.

Решить этот вопрос на территории всего округа – это потребует, по расчетам, около 113 миллиардов рублей. Годовой бюджет округа – около 200 млрд., и в нем немало других приоритетных капиталоемких статей расходов, поэтому на ликвидацию дефицита школ потребуется несколько лет – при условии объединения усилий органов управления разных уровней, считает губернатор. «Задействуем различные ресурсы, в том числе внебюджетные источники, – говорит глава региона. – Например, в Нижневартовске компания «Роснефть» будет участвовать в строительстве школы. Средств из федеральной программы в этом году мы на данные цели не получаем: в округе нет объектов, которые соответствуют ее условиям, но сможем участвовать в конкурсе на федеральное финансирование на следующий год. Ищем механизмы, которые позволяют концентрировать на школьном строительстве разные ресурсы. Так, предлагаем бизнесу сотрудничество в виде концессионных соглашений, предусматривающих строительство школ в течение 8 лет и эксплуатация этих зданий в течение 5 лет (концессия), что позволит рационально распределять инвестиционные вложения на несколько лет».

Несмотря на затратность этих мероприятий, Наталья Комарова считает, что в округе достаточно ресурсов, чтобы все школы работали в односменном режиме уже в 2024 году.