​В 2018 году средняя зарплата врачей в Югре вдвое превысит среднюю по региону

О проблеме нехватки специалистов-медиков узкого профиля шла речь на недавней пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой. Представители нижневартовских СМИ пожаловались на острую нехватку в городе офтальмологов, отоларингологов, неврологов. Журналистов интересовало, как власти собираются решать наболевший вопрос.

«Претензии объективны, однако это общероссийская проблема, – ответила глава региона. – Чтобы безотказно и квалифицированно оказывать медицинскую помощь, требуется подготовить по каждой отрасли здравоохранения необходимое число специалистов, а на это требуется время. Действительно, на протяжении нескольких лет в России был «провал» в подготовке таких специалистов медицинскими учреждениями. Но государственные меры поддержки образовательных процессов, привлечение абитуриентов а медицинские вузы постепенно начинают давать отдачу. Способствует и то, что в Югре есть собственные профессиональные медицинские образовательные организации и среднего звена, и высшего.

Еще один серьезный вклад государства в решение проблемы нехватки медицинских специалистов – обязательство к 2018 году довести уровень оплаты их труда до двукратной средней зарплаты по региону. Это должно повлиять на интерес молодежи к получению профессии врача».



В Югре один из самых высоких показателей обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом, но работа продолжается, отметила Наталья Комарова: «В округе определено несколько центров развития здравоохранения: Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, в определенных направлениях специализируются Пыть-Ях, Нягань. Профильные направления деятельности должны быть полностью обеспечены специалистами. Сейчас мы рассматриваем и применяем разные способы привлечения, «покупки» специалистов. У нас несколько больших проектов по развитию базы учреждений здравоохранения для привлечения специалистов, приобретению для них жилья. Полагаем, все эти меры приведут к необходимым результатам».