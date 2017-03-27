​Дорожное строительство в Югре: государство сознательно уходит с рынка

Дважды не состоялся аукцион по продаже крупного актива правительства Югры – компании «Северавтодор». Как известно, вторая попытка продать предприятие была совершена в декабре минувшего года: тогда предприятие с уставным капиталом 3,288 млрд руб. выставили с начальной ценой продажи 2,1 млрд. Тогда о намерениях участвовать в торгах заявляли ООО «Нижневартовскдорсервис» и ООО «Сибэнергоресурс», но в итоге аукцион не состоялся. Тем не менее, окружные власти не оставляют намерения приватизировать компанию, которая осуществляет строительство автодорог и зимников на территории округа. В то же время высказываются тревожные мнения – стоит ли отдавать важный актив в частные руки, сможет ли новый владелец продолжать заниматься всеми объектами предприятия и т.д.

Об основаниях для приватизации и причинах трудностей, возникающих в этом процессе, рассказала журналистам губернатор Югры Наталья Комарова на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о целесообразности продажи компании.

«Решение о приватизации принято в соответствии с законодательством, на основании расчетов, обоснований для перевода предприятия в другую форму собственности, данных отраслевыми органами. Приватизации по закону подлежит то, что не задействовано на исполнение полномочий, заложенных в законод для того или иного уровня. Такой вид деятельности, как строительство, ремонт и обслуживание дорог – чисто коммерческий, это не ракетостроение, например. В регионе есть дорожники, мостостроители – но работают за пределами округа, так как внутри рынка нет, обеспечиваем заказами, подрядами «Северавтодор». А рынку нужна конкуренция. Когда некоторое время назад правительство округа принимало решение уйти с рынка жилищного строительства, процесс тоже шел нелегко, три года муниципалитеты не могли расстаться с этой статьей расходов. Но это было сделано, и в округ зашли настоящие застройщики, которых интересует не процесс, а возможность скорее заработать. Только так мы смогли выйти на небывалые ранее объемы жилищного строительства – более миллиона «квадратов» в год. Ведь госкомпании важнее иметь постоянное бюджетное финансирование: пусть квадратный метр строится не один день, а триста, пусть рубль вместо трехсот – зато стабильно находится на подряде несколько лет».

Государственное участие в строительстве, по мнению Натальи Комаровой, обусловило причины, по которым предприятие пока не удается приватизировать: «Отношения правительства автономного округа выстраивались с предприятием по заниженным нормативам. Сегодня покупатели не представляют, как будут выстраивать отношения с окружными властями, ведь если по прежним тарифам – то это невыгодно и неинтересно для бизнеса. Уход государства из этой отрасли, сокращение его влияния на отрасли, которые состоялись как рыночные, позволит в отрасли сформироваться более реальным нормативам расчетов за выполняемые работы».

В продолжение дорожной темы – от имени жителей Белоярского района губернатору адресовали вопрос о связи отдаленных уголков Югры с большой землей. Дорога «Юг – Советский – Верхнеказымский – Надым» содержит участник, не отвечающий требованиям безопасности дорожного движения. Особенно беспокоит отрезок от Сосновки до границы округа, по которому практически невозможно ездить. В 2015 г утверждена дорожная карта, предусматривающая передачу этого участка в собственность округа и строительство дороги. Но скоро ли это воплотится в жизнь?

Как ответила глава региона, решение вопроса зависит не только от правительства Югры. «Нам важно наладить круглогодичное автодорожное сообщение с соседними территориями тех поселений, которые в этом нуждаются, сюда относятся и те 14 километров дороги от Сосновки. Недавно я встречалась с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и попросила взять вопрос на контроль и способствовать реализации проекта. С этой компанией у нас многосторонние партнерские отношения, мы несколько лет работаем над сделкой – стараемся договориться о взаимных обязанностях по содержанию дорог, объектов и т.д., перераспределить имущество, чтобы каждая из сторон смогла избавиться от имущества, которое не требуется для исполнения полномочий. Все непросто: где-то выясняется отсутствие документов по объектам, где-то в свое время не было разрешения на строительство, но мы идем к консенсусу. Что касается обеспечение дорожного сообщения с Ямалом, то мы придерживаемся правила: вкладывать средства только тогда, когда соседи так же идут навстречу. Иначе получится строительство дороги в никуда. Ждем, когда руководство Ямала или Тюменской области сочтут это направление приоритетным и начнут вкладывать ресурсы в проект – но пока известно, что ни тот, ни другой сосед не планируют это делать в ближайшее время. В настоящее время обеспечиваем возможность жителям поселений, расположенных на этом «плече», иметь сообщение через внутреннюю автодорожную сеть – на Ивдель и Тюмень», - отметила Наталья Комарова.