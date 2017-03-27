16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4247   EUR  61,8636  

​Дорожное строительство в Югре: государство сознательно уходит с рынка

Повод — дважды не состоявшаяся продажа «Северавтодора»

Дважды не состоялся аукцион по продаже крупного актива правительства Югры – компании «Северавтодор». Как известно, вторая попытка продать предприятие была совершена в декабре минувшего года: тогда предприятие с уставным капиталом 3,288 млрд руб. выставили с начальной ценой продажи 2,1 млрд. Тогда о намерениях участвовать в торгах заявляли ООО «Нижневартовскдорсервис» и ООО «Сибэнергоресурс», но в итоге аукцион не состоялся. Тем не менее, окружные власти не оставляют намерения приватизировать компанию, которая осуществляет строительство автодорог и зимников на территории округа. В то же время высказываются тревожные мнения – стоит ли отдавать важный актив в частные руки, сможет ли новый владелец продолжать заниматься всеми объектами предприятия и т.д.

Об основаниях для приватизации и причинах трудностей, возникающих в этом процессе, рассказала журналистам губернатор Югры Наталья Комарова на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о целесообразности продажи компании.

«Решение о приватизации принято в соответствии с законодательством, на основании расчетов, обоснований для перевода предприятия в другую форму собственности, данных отраслевыми органами. Приватизации по закону подлежит то, что не задействовано на исполнение полномочий, заложенных в законод для того или иного уровня. Такой вид деятельности, как строительство, ремонт и обслуживание дорог – чисто коммерческий, это не ракетостроение, например. В регионе есть дорожники, мостостроители – но работают за пределами округа, так как внутри рынка нет, обеспечиваем заказами, подрядами «Северавтодор». А рынку нужна конкуренция. Когда некоторое время назад правительство округа принимало решение уйти с рынка жилищного строительства, процесс тоже шел нелегко, три года муниципалитеты не могли расстаться с этой статьей расходов. Но это было сделано, и в округ зашли настоящие застройщики, которых интересует не процесс, а возможность скорее заработать. Только так мы смогли выйти на небывалые ранее объемы жилищного строительства – более миллиона «квадратов» в год. Ведь госкомпании важнее иметь постоянное бюджетное финансирование: пусть квадратный метр строится не один день, а триста, пусть рубль вместо трехсот – зато стабильно находится на подряде несколько лет».

Государственное участие в строительстве, по мнению Натальи Комаровой, обусловило причины, по которым предприятие пока не удается приватизировать: «Отношения правительства автономного округа выстраивались с предприятием по заниженным нормативам. Сегодня покупатели не представляют, как будут выстраивать отношения с окружными властями, ведь если по прежним тарифам – то это невыгодно и неинтересно для бизнеса. Уход государства из этой отрасли, сокращение его влияния на отрасли, которые состоялись как рыночные, позволит в отрасли сформироваться более реальным нормативам расчетов за выполняемые работы».

В продолжение дорожной темы – от имени жителей Белоярского района губернатору адресовали вопрос о связи отдаленных уголков Югры с большой землей. Дорога «Юг – Советский – Верхнеказымский – Надым» содержит участник, не отвечающий требованиям безопасности дорожного движения. Особенно беспокоит отрезок от Сосновки до границы округа, по которому практически невозможно ездить. В 2015 г утверждена дорожная карта, предусматривающая передачу этого участка в собственность округа и строительство дороги. Но скоро ли это воплотится в жизнь?

Как ответила глава региона, решение вопроса зависит не только от правительства Югры. «Нам важно наладить круглогодичное автодорожное сообщение с соседними территориями тех поселений, которые в этом нуждаются, сюда относятся и те 14 километров дороги от Сосновки. Недавно я встречалась с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и попросила взять вопрос на контроль и способствовать реализации проекта. С этой компанией у нас многосторонние партнерские отношения, мы несколько лет работаем над сделкой – стараемся договориться о взаимных обязанностях по содержанию дорог, объектов и т.д., перераспределить имущество, чтобы каждая из сторон смогла избавиться от имущества, которое не требуется для исполнения полномочий. Все непросто: где-то выясняется отсутствие документов по объектам, где-то в свое время не было разрешения на строительство, но мы идем к консенсусу. Что касается обеспечение дорожного сообщения с Ямалом, то мы придерживаемся правила: вкладывать средства только тогда, когда соседи так же идут навстречу. Иначе получится строительство дороги в никуда. Ждем, когда руководство Ямала или Тюменской области сочтут это направление приоритетным и начнут вкладывать ресурсы в проект – но пока известно, что ни тот, ни другой сосед не планируют это делать в ближайшее время. В настоящее время обеспечиваем возможность жителям поселений, расположенных на этом «плече», иметь сообщение через внутреннюю автодорожную сеть – на Ивдель и Тюмень», - отметила Наталья Комарова.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:12, просмотров: 157, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Нас ждет новое закручивание гаек

​Нас ждет новое закручивание гаек
О поведении власти во время антикорупционных митингов
Константин Киселев, политолог, депутат Екатеринбургской городской думы Сегодня в 12:15
82 0
​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья

​Правительство Югры обещает помощь муниципалитетам в сносе старого жилья
И не отказывается от выплаты субсидий молодым семьям, но конкретные сроки не названы
Татьяна Раздрокова 25 марта в 13:50
538 0
​Сургутская неделя. Сургутское счастье

​Сургутская неделя. Сургутское счастье
Традиционный обзор событий недели в городе
Олег Владимиров 25 марта в 09:59
627 0
​Югорчане предупредили Наталью Комарову о митинге в Нижневартовске и пригласили на генеральную уборку в Пыть-Ях

​Югорчане предупредили Наталью Комарову о митинге в Нижневартовске и пригласили на генеральную уборку в Пыть-Ях
Пресс-конференция губернатора ХМАО: главное
Татьяна Раздрокова 24 марта в 16:50
1056 1
​Наталья Комарова: «Мы все — люди Путина»

​Наталья Комарова: «Мы все — люди Путина»
Пресс-конференция губернатора ХМАО: главное
Татьяна Раздрокова 24 марта в 12:01
1171 10
​Волонтеры родом из детства

​Волонтеры родом из детства
Ощущение того, что ты можешь помочь этим маленьким существам, казалось едва ли не самым важным делом жизни
Алена Поль, певица 24 марта в 11:40
401 0
​Наука побеждать

​Наука побеждать
25 марта исполнилось бы 90 лет почётному нефтянику, Герою Соцтруда Александру Тимченко
Людмила Захарова 24 марта в 11:17
1159 0
​Для администрации любой вид спорта имеет право на существование

​Для администрации любой вид спорта имеет право на существование
Глава комитета физической культуры — о приоритетных спортивных направлениях
Михаил Ющенко, начальник управления физической культуры и спорта 24 марта в 10:16
384 0
​Мы не копим // ИНФОГРАФИКА

​Мы не копим // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не делает сбережений в иностранной валюте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 марта в 12:12
305 0
​Большой сказочный торт

​Большой сказочный торт
В Сургуте пышным цветом цветет «Студвесна»
Мария Арутюнян, молодежный МедиаЦентр 22 марта в 14:54
479 1
​Комментируй, если хочешь быть здоров // ИНФОГРАФИКА

​Комментируй, если хочешь быть здоров // ИНФОГРАФИКА
Почти половина голосующей аудитории siapress.ru не занимается спортом
Редакция СИА-ПРЕСС 22 марта в 09:44
363 0
​Статья дня. Маршрутки обычно появляются в городах, где слабая и некомпетентная власть

​Статья дня. Маршрутки обычно появляются в городах, где слабая и некомпетентная власть
Мэрия должна развивать общественный транспорт, обновлять подвижной состав, делать удобные маршруты, чтобы человек, садясь в автобус, трамвай или троллейбус, не испытывал боль и унижение.
Илья Варламов 21 марта в 20:29
906 5
​Елена Никитина: «Карта «МИР» - это надежность и безопасность»

​Елена Никитина: «Карта «МИР» - это надежность и безопасность»
О действии карт новой платежной системы
Андрей Луговой 21 марта в 15:06
510 0
​Атанас Атанасов: «За 27 лет после свержения коммунистического режима в Болгарии ни разу правящая партия не выигрывала выборы»

​Атанас Атанасов: «За 27 лет после свержения коммунистического режима в Болгарии ни разу правящая партия не выигрывала выборы»
Болгары Сургута выбирают депутатов в болгарский парламент
Андрей Луговой 21 марта в 14:59
517 3
​Феномен слишком свободного

​Феномен слишком свободного
До последнего момента мало кто был уверен, что киносеанс состоится, Немцов даже мертвый грозен для власти — а иначе зачем ей с таким остервенением «зачищать» его мемориалы в разных городах…
Вадим Демидов 27 февраля в 11:50
1839 3
​Не делать плохих дел

​Не делать плохих дел
Честно говоря, тема волонтерства, благотворительности для меня сложна в том смысле, что говорить про это считаю не очень правильным. Лучше совершать пускай и маленькие, но дела. И чаще.
Наталья Тименкова, начальник отдела по развитию внутрикорпоративных отношений АО «Тюменьэнерго», участник проекта «Я – волонтер» 21 марта в 12:08
464 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика