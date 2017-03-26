​В Ханты-Мансийске дали старт Чемпионату России по лыжным гонкам — 2017

В субботу, 25 марта, в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата России по лыжным гонкам – 2017. Почетными гостями мероприятия, которое прошло в концертно-театральном центре «Югра-Классик», стали губернатор Югры Наталья Комарова, президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Елена Вяльбе, пятикратная олимпийская чемпионка, герой Российской Федерации Лариса Лазутина.

«В последний раз мы принимали национальный чемпионат в 2007 году. В следующем году состоятся уже Олимпийские игры, и те, кто достигнет результатов здесь, выкатывается непосредственно на Олимпиаду. Уже сложилась традиция, что тот, кто успешно выступает на своем чемпионате - достигает больших результатов и на международных соревнованиях», - цитируют главу региона на admhmao.ru.

Чемпионат России по лыжным гонкам продлится до 2 апреля. В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко Ханты-Мансийска сильнейшие лыжники страны будут соревноваться в скиатлоне, спринте, гонке свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте классическим стилем. Принять участие в соревнованиях в столицу Югры приехали спортсмены из 41 субъекта Российской Федерации. Команда Югры на Чемпионате России представлена 22 лыжниками.