​Правительство Югры планирует увеличить доход от использования и реализации имущества

Реализация непрофильного государственного имущества принесла Югре 116 миллионов рублей, в сумме же доходы от использования и реализации имущества превысили полмиллиарда рублей, что на десять процентов больше, чем в 2015 году.

«Причем в их составе доходы в виде прибыли от долей в уставных капиталах и дивидендов от акций, находящихся в собственности автономного округа, оказались максимальными за период с 2010 года – 191,5 миллионов рублей. Все это создает хорошую экономическую базу для реализации наших бюджетных обязательств, поддержания стабильности финансовой системы Югры», - рассказал на заседании правительства первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

По словам директора департамента по управлению государственным имуществом Югры Анатолия Уткина, начатая работа будет продолжена и в 2017 году. «Я думаю, в текущем году общий доход от управления имуществом будет на порядок больше, потому что в 2016 году у нас были проведены кардинальные подготовительные мероприятия, в частности по реализации объектов энергохолдинга и транспортных предприятий. Будем работать», - цитируют Уткина на admhmao.ru.