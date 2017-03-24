​Объем финансирования мероприятий Югры по госпрограмме «Сотрудничество» увеличен до 18,2 млрд рублей

Объем финансирования мероприятий Югры по государственной программе «Сотрудничество» на 2017 год увеличен до 18,28 млрд рублей, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Уточнение в программу внесены на прошедшем в пятницу, 24 марта, заседании правительства округа.

«Основной объем средств пойдет на инфраструктурные объекты, развитие сети образовательных и медицинских учреждений. Что характерно для Года здоровья, дополнительные ресурсы будут направлены на проектирование и строительство сразу нескольких крупных и знаковых медицинских центров в Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийском районе», - пояснил первый заместитель Геннадий Бухтин.

Средства программы позволят обеспечить предоставление социальной поддержки многодетным семьям в части жилищной выплаты взамен предоставления земельного участка. «Принятие проекта позволит обеспечить в полном объеме предоставление социальной поддержки гражданам, имеющим трёх и более детей, на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность», - отметил заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.

Он также отметил, что финансирование планируется направить на завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы-детского сада на 600 учащихся в Ханты-Мансийске, завершение проектирования поликлиники в Нягани, участковой больницы в Горноправдинске и Центра технических видов спорта в Нефтеюганске. Также запланированы средства на приобретение пожарной техники, специального оборудования для борьбы с пожарами в населенных пунктах Югры, приобретения автобусов, двигателей для скоростных пассажирских судов.