​Муниципалитетам Югры дали возможность покупать у застройщиков нереализованное жилье по сниженным ценам

Правительство Югры внесло изменения в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Югры», которые позволят муниципалитетам приобретать нереализованные застройщиками квартиры в целях реализации своих жилищных программ: переселения «очередников», жителей аварийных домов и так далее. «Квартиры будут приобретаться с дисконтом, причем значительным, ниже стоимости только что сданного или возводимого жилья», - сообщил первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин.

В окружном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что из-за спада рынка недвижимости в Югре сформировались значительные объемы нереализованного жилья. По разным оценкам, более 600 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию начиная с 2013 года, до сих пор не нашли своего покупателя.

«Снижение цены приобретения позволит муниципальным образованиям покупать больше квадратных метров за меньшие деньги, тем самым мы получим больше квадратных метров для переселения из аварийного и непригодного жилья на территории автономного округа, а застройщики получат оборотные средства», - прокомментировал принятое решение директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко.

Кроме того, так как речь идет об уже сданном жилье, снимаются риски «долгостроев» и некачественного строительства, и повышается скорость продвижения жилищной очереди.