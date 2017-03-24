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​Основные спортивные объекты Ханты-Мансийска оснастили системой видеонаблюдения с идентификацией лиц

Главные спортивные объекты Ханты-Мансийска получили систему видеонаблюдения с возможностью идентификации лиц: об этом сообщила пресс-служба интернет-провайдера «Ростелеком», именно эта компания и проводила работы в рамках контракта с автономным учреждением «ЮграМегаСпорт».

Теперь рассмотреть всех посетителей в деталях могут в таких учреждениях, как Ледовый дворец, КРК «Арена-Югра», Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, горнолыжный комплекс «Хвойный Урман», гостиница «Олимпийская», Открытый стадион «Югра-Атлетикс» и Центр развития теннисного спорта.

«Для реализации данного проекта «Ростелеком» произвел монтаж, пуско-наладку, тестирование и обеспечит техническую поддержку работоспособности системы видеонаблюдения с идентификацией лиц на всех семи объектах», — отметил директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков, а директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко добавил, что все делается во имя безопасности. «Использование современных технологий для этой цели помогает значительно повысить эффективность работы служб правопорядка, так как гарантирует надежность контроля на объектах соревнований, — сказал он. — Система способна оказать своевременную помощь при раскрытии преступлений, совершаемых в местах массового скопления людей. Кроме того, она ускоряет процесс прохождения пропускных пунктов, а, следовательно, посещение соревнований зрителями и болельщиками становится более приятным и комфортным».

Отметим, что данная работа — не первая для «Ростелекома»: ранее компания реализовала систему видеонаблюдения с идентификацией лиц в рамках проведения Финального этапа Кубка мира по биатлону BMW IBU сезона 2015–2016 на базе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске, а также на площадке проведения молодежного форума «Утро-2016» в Нефтеюганске, на Чемпионате мира ФИДЕ по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет в Ханты-Мансийске.

«Такая система представляет интерес, в первую очередь, для правоохранительных органов, — говорят представители компании. — Однако сфера ее использования максимально широка – от розыска подозреваемых и пропавших без вести и охраны объектов массового скопления людей до пограничного контроля».


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Сегодня в 14:38, просмотров: 142, комментариев: 0


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