​В Ханты-Мансийском районе предприятие загрязняло атмосферу опасными веществами без разрешения

В поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района предприятие «ЖЭК-3», эксплуатирующее шесть котельных, выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества без разрешения. Природоохранная прокуратура провела проверку и обратилась в суд.
«В результате их деятельности в атмосферный воздух выбрасываются такие загрязняющие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода и другие, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры. - Только за 2016 год предприятием в атмосферный воздух выброшено свыше 15 тонн загрязняющих веществ».
Суд рассмотрел иск прокурора к предприятию с требованием устранить допущенные нарушения и удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.
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