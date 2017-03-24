​В Ханты-Мансийске именитые лыжники устроят автограф-сессию для горожан и болельщиков

В воскресенье, 26 марта, в 18.00 на втором этаже медиа-центра «Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко» в Ханты-Мансийске пройдет автограф-сессия известных российских лыжников. Олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Никита Крюков, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, серебряные медалистки Чемпионата мира-2017 Наталья Матвеева и Юлия Белорукова, а также прославленные ветераны спорта - пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и бронзовый призёр Чемпионата мира-2001 Сергей Крянин встретятся со своими болельщиками и оставят свои автографы на именных открытках.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих принять участие в мероприятии, которое состоится сразу после награждения победителей и призеров спринтерских гонок Чемпионата России по лыжным гонкам-2017.

Напомним, уже в субботу, 25 марта, в окружном центре начнется соревновательная часть Чемпионата России по лыжным гонкам. «Все гонки будут показаны в прямом эфире на каналах спортивного субхолдинга «Газпром-Медиа Матч». Часть гонок Чемпионата России будет показана в прямом эфире на общедоступном канале «Матч ТВ». Кроме того, все гонки Чемпионата, за исключением пролога в индивидуальном спринте и полуфиналов командного спринта, будут показаны также на телеканале «Матч Наш Спорт!» в прямом эфире. Часть трансляций возьмут каналы «Матч Арена» и «Матч Планета»», - отмечает «ЮграМегаСпорт».