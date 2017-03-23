​СХК «Югра» стал победителями чемпионата России

Следж-хоккейный клуб «Югра» выиграл чемпионат России, «серебро» у команды Удмуртии, «бронза» - у «Феникса» Московской области. «Это исторический день для наших спортсменов. Ровно четре года назад команда становилась победителем чемпионата России сезона 2012-2013 годов. Затем были «серебряные» и «бронзовые» награды, и в этом сезоне вновь «золото»!», - прокомментировала «золото» югорских спортсменов пресс-секретарь СХК «Югра» Елена Исакова.

Фото: csi-ugra.ru

Все проведенные матчи I и II этапов чемпионата России закончились победой команды «Югра». Последняя игра с подмосковным «Фениксом» завершилась счетом 3:2 в пользу Ханты-Мансийского клуба. Югорчанин Константин Шихов стал лучшим нападающим чемпионата страны.

По словам члена Совета Федерации, президента СХК «Югра» Эдуарда Исакова, успешное выступление нашего клуба в этом сезоне демонстрирует планомерный уровень подготовки команды: «Мы готовим игроков в рамках олимпийского цикла. Наша задача подвести спортсменов на максимальный пик их формы к Паралимпийским играм 2018 года в Корее. Хочется надеется, что сборная России по следж-хоккею сможет принять участие в предстоящей зимней Паралимпиаде, спортсмены это заслужили. Сегодня от души поздравляю тренерский состав, игроков «Югры» с блистательным выступлением! Благодарю руководителей следж-хоккейных клубов Удмуртии, Москвы, Московской области, Оренбурга, Башкирии, за развитие этого вида спорта в регионах, за достойную конкуренцию на чемпионате».