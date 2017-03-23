​Губернатор Югры назначила нового заместителя

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила на должность заместителя главы региона Галину Максимову. Она начнет исполнять свои обязанности с 24 марта и будет курировать контрольно-надзорную сферу деятельности окружного правительства, сообщает департамент общественных и внешних связей. В последние годы работала судьей Арбитражного суда Югры и советником губернатора автономного округа.

Постановлением губернатора в ведение нового заместителя перешли служба контроля, служба жилищного и строительного надзора, служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, служба государственной охраны объектов культурного наследия, служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения, служба по контролю и надзору в сфере образования, ветеринарная служба Югры.

Ранее эти сферы курировал первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин. Теперь в его ведении находятся департаменты по управлению государственным имуществом, государственного заказа, труда и занятости населения, региональная служба по тарифам Югры. Дополнительно он будет курировать финансово-экономическую и проектную деятельность органов власти автономного округа.