​Наталья Комарова опровергла слухи о своей отставке

Губернатор Югры Наталья Комарова ответила на множество слухов о якобы близящейся отставке: об этом сообщает Муксун.FM, чей корреспондент задал вопрос после пресс-конференции, прошедшей сегодня в Ханты-Мансийске.

«Это слух, и к нему надо относиться соответствующим образом. Появится официальная новость — к ней нужно относиться как к официальной новости», — заявила глава региона, отметив, что не может прогнозировать повороты карьеры, «кроме своего личного понимания — сделала я все, что предполагала сделать на этом месте работы, или нет». Вопросы об отставке лучше адресовать избирателям губернатора: по ее признанию, их у нее два, это югорчане и президент РФ.

Напомним, что слухи о возможной досрочной отставке губернатора появились на фоне некоторых сообщений о якобы пошатнувшемся здоровье главы региона, однако сама Комарова на вопросы о здоровье на минувшей пресс-конференции ответила кратко: «Слава богу!»