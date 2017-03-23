​Комарова — о мэрах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска: «Начальник деревни — самая трудная работа»

Наталья Комарова метафорично оценила работу югорских мэров, передает официальный штаб правительство Югры «ВКонтакте». На сегодняшней пресс-конференции глава региона дала такую оценку новым командам Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска (напомним, в трех муниципалитетах в 2016 году сменилась власть): «Я не тороплюсь с оценками, это сложная работа, — сказала она. — Начальник деревни — самая трудная работа. Я могу быть субъективной при оценке, а этого нельзя допускать».

«Трепетно отношусь к местному самоуправлению их ответственности», — особо отметила губернатор важность самоорганизации граждан.