СМИ: Предложения югорских властей по усилению безопасности перевозок детей не нашли поддержки в МВД и Минтрансе

Предложения властей Югры по изменению законодательства в части повышения безопасности организованных перевозок групп детей автобусами не нашли поддержки в Министерстве внутренних дел и Минтрансе. Ответ на обращения в ведомства пришел на имя спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова, сообщаетZnak.com. Обращение в министерство было составлено после ДТП под Ханты-Мансийском, в которое попал автобус, перевозящий детей из Нефтеюганска.

В ответном письме от МВД сообщается, что анализ законов, регулирующих перевозки детей автомобильным транспортом, показал – действующая система организации данных видов перевозок при ее выполнении в полном объеме в целом позволяет обеспечить безопасность участников процесса, в первую очередь детей.

Например, одно из главных требований югорчан состояло в том, чтобы изменить правила по предоставлению сопровождения автобусов, осуществляющих организованную перевозку групп детей. Предлагалось сопровождать даже один автобус, осуществляющий организованную перевозку группы детей в междугородном сообщении. «В случае организованной перевозки группы детей одним или двумя автобусами безопасность их движения должна обеспечиваться путем неукоснительного соблюдения правил дорожного движения водителями автобусов», – ответили на эту инициативу в МВД.

Еще одно предложение ХМАО – по увеличению стажа водителя, допускаемого к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку детей, с одного года до трех лет из последних пяти календарных, в Минтрансе тоже посчитали непроработанным и требующим дополнительного обоснования. Также как и предложение по обязательному сопровождению детей медиками. В МВД со ссылкой на позицию Минздрава РФ указали, что данная мера не является исчерпывающей для обеспечения оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в полном объеме, так как до прибытия скорых первая медпомощь может оказываться и сотрудниками полиции, МЧС, аварийно-спасательных служб.

Также югорчане предлагали предусмотреть в законодательстве новое требование для организаторов спортивных, культурных образовательных и других мероприятий, связанных с перевозкой детей. А именно – предоставлять полиции в конце года свои планы проведения мероприятий в следующем году с указанием дат их проведения и примерных схем маршрутов. Однако Минтранс это предложение посчитал нецелесообразным.

Отметим, что сразу после трагедии врио начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту Евгений Духовников в беседе с корреспондентом siapress.ru также высказал позицию о том, что пересмотра законодательства не требуется. «Зачем что-то менять? Законодательные акты уже предусматривают весь комплекс мер, которые должны обеспечивать безопасную перевозку организованных групп детей. Смысл не в том, чтобы изменить, смысл в том, чтобы это все соблюдалось», - отметил он.

Расследование уголовных дел по факту ДТП, в котором погибли 12 человек, продолжается. Водитель грузовика обвиняется в по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), водитель автобуса — по статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Также обвинение в совершении преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») предъявлено представителю ИП, выделившего автобус для перевозки воспитанников спортшколы, Александру Сидоруку. Обвинение по статье «Халатность» предъявлено директору спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой.