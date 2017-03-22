​Югра присоединится к акции «Час Земли»: свет выключат на 60 минут

Югра присоединится к акции «Час Земли», которая пройдет в воскресенье, 25 марта, с 20.30 до 21.30. В этот день в Ханты-Мансийске на один час будет отключена внешняя подсветка крупных архитектурных и инженерных сооружений.

Суть акции, запущенной Всемирным фондом дикой природы десять лет назад, заключается в том, чтобы в назначенное время выключить свет и все бытовые приборы на целый час. Тем самым участники акции проявят свое неравнодушие к будущему планеты, покажут свое бережное отношение к природе. Сейчас это это самая массовая экологическая акция на планете: в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. Выключить свет и электроприборы на 60 минут призывают и жителей Югры.