​В Югре взрывные бригады готовы к сопровождению ледохода

Заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев отметил высокую готовность Югры к паводку и пожароопасному периоду. «Могу сказать откровенно: по многим показателям, таким как, например, авиационный мониторинг окружающей среды при возникновении лесопожарной обстановки, округ высоко готов. В Югре на это выделены все необходимые денежные средства, что выполнено далеко не в каждом субъекте страны», - сказал он, подводя итоги работы межведомственной комиссии Сибирского регионального центра МЧС России в Югре.

Комиссия прибыла в округ для оказания методической помощи по подготовке к паводку и пожароопасному периоду 2017 года, уточнили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. Заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ по государственной противопожарной службе отметил также готовность взрывных команд к сопровождению ледохода. В наличии все договоры на эксплуатацию авиатехники, определены места хранения, сформированы взрывные команды. Комиссия оценила подготовку к работе на местах, где могут возникнуть проблемы, на 100 процентов.

Напомним, пик половодья на реках Югры по среднемноголетним наблюдениям ожидается с конца третьей декады мая – до середины второй декады июня. Ранее утвержден реестр населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления. В него входят 44 населенных пункта в 12 муниципальных образованиях. Пострадать во время половодья могут 2178 жилых домов, в которых проживают более 5500 человек. Для эвакуации населения при угрозе затопления населенных пунктов в округе создано 45 пунктов временного размещения вместимостью порядка 7857 человек, а также 1 пункт длительного проживания.