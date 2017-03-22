​Житель Пыть-Яха пробрался в квартиру к женщине, ограбил и изнасиловал ее

За проникновение в жилище, ограбление и изнасилование житель Пыть-Яха осужден на 11 лет тюрьмы, сообщает следственный отдел по Пыть-Яху СУ СК РФ.

Доказательства, собранные следователями, были признаны городским судом достаточными для вынесения приговора по совершению преступлений, которые квалифицируются Уголовным кодексом как «истязание, незаконное проникновение в жилище, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, грабеж».

Инцидент произошел в июле 2016 года: в один из дней около 23 часов молодая женщина возвращалась домой из магазина. «В тот момент, когда она открывала входную дверь, вместе с ней в квартиру проник неизвестный ей мужчина, который несколько раз ударил потерпевшую и, угрожая, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Кроме этого мужчина забрал у потерпевшей денежные средства в сумме 3000 рублей», — рассказывают в следственном отделе, отмечая, что злоумышленник был пойман в течение суток, по горячим следам.

Поводов для наказания оказалось больше, чем сначала обнаружили сдедователи: «В ходе расследования уголовного дела был выявлен дополнительный факт противоправной деятельности обвиняемого, а именно, установлено, что в течение продолжительного времени мужчина избивал свою сожительницу. Учитывая систематичность нанесения побоев, его действия были квалифицированы как истязание».

«Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в следственном отделе.