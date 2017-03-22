​Югорчанка выдала кредит сама себе — и попала в поле зрения полиции

Жительница Радужного, работая в банке, решила выдать кредит самой себе. Как передает пресс-служба окружного управления МВД, операционист одного из городских банков в 2012 году оформила на себя кредитную карту и потратила деньги с нее. Мошенничество вскрылось только сейчас: «Своими действиями правонарушительница причинила ущерб своему работодателю на сумму около 100 000 рублей», — отмечают полицейские. Женщина призналась, что карту завела в связи с финансовыми трудностями.

Теперь ей грозит до полутора лет тюремного заключения: таково максимальное наказание по статье Уголовного кодекса «Мошенничество с использованием платежных карт».