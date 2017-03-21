​Житель Ханты-Мансийска предстанет перед судом за изнасилование девушки и нападение на полицейского

В Ханты-Мансийске 38-летнего местного жителя обвиняют в совершении двух серьезных преступлений. В прошлом году 9 апреля ночью он пригласил в гости незнакомую девушку. После того, как она отказалась вступить с ним в половую связь, он избил и изнасиловал гостью.

После совершения преступления мужчины скрылся. Однако спустя некоторое время сотрудникам полиции удалось установить его местонахождение и задержать.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уже находясь в изоляторе временного содержания, обвиняемый применил насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел, причинив последнему легкий вред здоровью.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.