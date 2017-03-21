​Наталья Комарова провела встречу с новым начальником Ханты-Мансийском таможни

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с начальником Ханты-Мансийской таможни Анной Агафоновой, вступившей в должность 1 марта 2017 года, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Глава региона поздравила Агафонову с новой должностью и выразила уверенность, что таможня продолжит эффективную деятельность.

«Мне, конечно, необходимо время, чтобы разобраться в деталях, но в целом хочу отметить, что коллектив готов работать. Главное – правильно его направить и расставить приоритеты. Таможня – как экспортно-, так и импортоориентирована. Перечисления в доход федерального бюджета находятся в пределах 7 миллиардов в год. Возбуждено более 580 дел об административных правонарушениях, 22 уголовных дела. Я постараюсь организовать работу таким образом, чтобы коллектив продолжил намеченный курс и выполнил все поставленные перед ним задачи с таким же качеством и достоинством», - отметила Анна Агафонова.

Говоря о планах, Анна Агафонова акцентировала внимание, что таможне нужно стремиться к привлечению инвестиций, а также увеличению в регионе количества участников внешнеэкономической деятельности. «Мы будем проводить такую работу, чтобы все зарегистрированные в Югре участники осуществляли декларирование именно в нашем регионе. Таким образом, поступления в федеральный бюджет будут идти через Ханты-Мансийский автономный округ. И, конечно, продолжим увеличивать выявляемость, которая у нас на достаточно высоком уровне. Основные нарушения – это лесоматериалы», - поделилась начальник Ханты-Мансийской таможни.