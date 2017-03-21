​Югра остается в лидерах по количеству жителей, пользующихся электронными услугами

Почти 75 процентов жителей Югры от 15 лет и старше 2016 году активно обращались к сервисам электронного правительства. С такими показателями округ остается в лидерах среди субъектов страны. Впереди только Татарстан, где электронными услугами пользуются почти 78 процентов жителей.

В окружном департаменте общественных и внешних связей объясняют такой высокий результат широкой информированностью жителей округа о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

С ноября 2016 года на главной странице обновленной версии Единого портала доступны 20 наиболее популярных региональных и муниципальных услуг в сфере образования, органов ЗАГС, социального обеспечения. В 2017 году Депинформтехнологий Югры продолжит работу по переводу с Регионального на Единый портал 50-ти наиболее популярных среди населения региональных и муниципальных услуг.

«Получение государственных услуг в электронной форме в дальнейшем станет ещё качественнее, удобнее и выгоднее. Так, с начала года через Портал госуслуг жители автономного округа могут оплатить госпошлину на некоторые услуги со скидкой в 30 процентов. Те же, кто получает или меняет водительское удостоверение, регистрирует брак, развод или транспортное средство обычным способом – как и прежде платят полную стоимость. В текущем году скидкой можно будет воспользоваться при получении через ЕПГУ 20 наиболее востребованных госуслуг. Кроме того, обновлено мобильное приложение «Госуслуги ХМАО». В течение весеннего периода разработчики приложения ждут от югорчан пожеланий и предложений по работе доступных в нем услуг. Уже совсем скоро, после завершения тестирования, оно станет доступно для всех жителей Югры», - рассказал директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин.