​В Югре глава сельского поселения обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге

Глава сельского поселения Сибирский Ханты-Мансийского района пойдет под суд за то, что получал зарплату даже за те дни, когда отсутствовал на работе. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. При расследовании уголовных дел было выявлено 11 эпизодов преступных действий чиновника.

«Обвиняемый в разные периоды 2011-2015 годов неоднократно отсутствовал на работе без уважительных причин, не исполнял свои должностные обязанности и вводил своих коллег в заблуждение относительно своего нахождения на рабочем месте. При этом, он утверждал табеля рабочего времени, на основании которых ему в полном объеме оплачивались дни его отсутствия. В общей сложности, обвиняемый неправомерно получил свыше 140 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ходе следствия обвиняемый добровольно и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.