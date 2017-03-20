​Югорчане конфликтуют на работе чаще всего из-за рабочих вопросов

Рабочие вопросы становятся наиболее частой причиной для конфликтов на рабочем месте в компаниях Югры, сообщает служба исследований HeadHunter, которая в марте провела опрос среди сотрудников разных предприятий округа.

Так, 78 процентов из них заявили, что выяснение отношений обычно имеет исключительно рабочий характер. Еще 20 процентов говорят о неразрешимых бытовых вопросах. Те или иные конфликты чаще всего решаются по договоренности, которая всех устраивает, причем рабочие стычки имеют такой исход чаще, чем бытовые (52 процента против 41 процента). Бытовые конфликты чаще заканчиваются простой «заморозкой», оставаясь неразрешенными.

Если говорить о частотности скандалов на работе, то у трети респондентов они происходят реже раза в месяц. 17 процентов трудятся со спокойными коллегами — никогда не ругаются. Самыми мирными считаются работники отраслей «Искусство, культура», «Услуги для населения» и «ИТ, телеком». У девяти процентов сотрудников конфликты на работе вспыхивают едва ли не каждый день. Чаще всего ругаются работники ЖКХ и добывающей отрасли.