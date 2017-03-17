​В Югре выбрали победителя регионального этапа конкурса «Ученик года-2017»

Ученица 11 класса общеобразовательной школы №3 города Ханты-Мансийска Анастасия Шмидт представит Югру на межрегиональном конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2017», который пройдет с 27 марта по 1 апреля 2017 года в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты Югры.

Региональный этап конкурса прошел с 9 по 11 марта в Ханты-Мансийске. Организаторами конкурса выступили Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Ассоциация детских и молодежных объединений ХМАО-Югры, Общественная палата округа.

В конкурсе приняли участие 15 старшеклассников из 15 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, группы поддержки, руководители делегаций.

На протяжении трёх конкурсных дней участники конкурса состязались в интеллектуальных и творческих испытаниях: представили творческие презентации, выступили с обращением к жителям Земли с призывом бережного отношения к природе, отвечали на вопросы из области экономики, политики, культуры, традиций субъектов Российской Федерации. Конкурсанты показали игры, песни, танцы, отражающие культуру народов своей местности, оформили выставку и рассказали о своём муниципальном образовании.

В финале конкурса состязались семь учеников: Роберт Исмагулов из Березовского района, Елена Манохина из Когалыма, Мария Носкова из Нефтеюганска, Алина Зайдуллина из Радужного, Никита Лескин из Сургута, Анастасия Шмидт из Ханты-Мансийска, Иван Акиньшин из Ханты-Мансийского района. По итогам конкурса наибольшее количество голосов членов жюри набрала 17-летняя Анастасия Шмидт из окружной столицы.

«Конкурс получился очень насыщенным, интересным, ярким. Здесь собрались поистине уникальные ребята. Помимо того, что они все являются отличниками и победителями муниципальных этапов конкурса «Ученик года», они - лауреаты различных международных конкурсов и олимпиад, лидеры общественных движений. Конечно, в ходе конкурса старались все ребята, но победителя можно было выделить уже в первый день мероприятия. В Ульяновск на межрегиональный этап конкурса поедет по-настоящему достойный кандидат!», - отметила член жюри конкурса, нотариус Лянтора Татьяна Пантина.

В Югре конкурс «Ученик года» в этом году прошел четвертый раз. Межрегиональный конкурс «Ученик года» позволяет взаимодействовать и обмениваться опытом на едином пространстве самым ярким и талантливым обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории различных регионов России. Основными задачами конкурса «Ученик года» являются: приобщение молодёжи к культуре, современному образованию; активизация поисковой, историко-краеведческой деятельности обучающихся, самостоятельной ориентации и выбора индивидуального профессионально-образовательного маршрута; воспитание патриотизма и гражданской позиции школьников.