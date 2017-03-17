​На большую пресс-конференцию Натальи Комаровой аккредитовались несколько десятков журналистов и блогеров

На большую пресс-конференцию губернатора Югры Натальи Комаровой, которая состоится 23 марта, аккредитовались более 70 журналистов муниципальных, окружных и федеральных СМИ, блогеров, администраторов популярных соцсетей. Организаторы мероприятия считают, что пресс-конференция может затянуться на несколько часов.

Вопросы главе региона лично желают задать представители 60-ти средств массовой информации. На этот раз все участники будут вести собственную видео- и фотосьемку. Одновременно в студии будет работать 18 телекамер.

Мероприятие пройдет в большой студии окружной телерадиокомпании «Югра», в эфир пресс-конференция выйдет в 19.30 на телеканале «Югра», сообщает РИЦ «Югра».

В последний раз большую пресс-конференцию для журналистов Наталья Комарова устраивала в 2013 году.