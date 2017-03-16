​В Ханты-Мансийске годовщину присоединения Крыма к России отпразднуют митингом-фестивалем

В Ханты-Мансийске готовятся отпраздновать годовщину присоединения Крыма к России. В субботу, 18 марта, в 13.00 на центральной площади города пройдёт митинг-фестиваль «Мы единое целое!», сообщает пресс-служба администрации окружного центра.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители общественных объединений, политических партий, исполнительных органов государственной власти автономного округа и местного самоуправления, деятели культуры, молодёжь и жители города. Программой митинга запланированы обращения представителей общественности к горожанам, выступления творческих коллективов города. Кроме того, организаторы прямо на площади, планируют создать мобильную телестудию, где каждый житель города сможет записать видео-привет жителям Крыма. Все собранные записи, будут смонтированы в одно видео обращение, и отправлены в Крым.

18 марта 2014 года, лидеры России, Крыма и Севастополя подписали договор о присоединении бывшей автономной республики и бывшего города со специальным статусом к РФ. Спустя три дня, после ратификации документа Госдумой и Советом Федерации, Путин подписал федеральный закон о принятии Крыма в состав России.