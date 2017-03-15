​В Ханты-Мансийском районе собирают деньги для помощи студентке с таким же диагнозом, как у конкурсантки «Евровидения-2017»

В Ханты-Мансийске и районе организован сбор помощи для 19-летней Кристины Бабиковой, которая страдает от неизлечимого генетического заболевания. Страшный диагноз Спинальная Мышечная Атрофия Верднига-Гоффмана (СМА) — ей поставили после 11 лет.

В скором времени многие россияне узнают об этой редкой болезни больше — на конкурс «Евровидение» от России отправится певица с СМА Юлия Самойлова. Кристина уже сейчас не понаслышке знает, с какими проблемами сталкивается восходящая звезда. И истории девушек о детстве похожи. «До года я развивалась так же, как и все обычные дети: сидела, стояла у опоры, в годик пошла ножками, но походка была неправильная, - ступня ног подворачивалась набок. Тогда мои родители забили тревогу, обратились к врачам, но те в ответ лишь сказали, что я только начала ходить, что у меня еще сформируется нормальная походка, - рассказывает Кристина. - До 11 лет я ходила сама, но ступни ног стали еще больше подворачиваться, после чего я больше не смогла встать на ноги и стала пользоваться инвалидным креслом. После этого врачи выявили у меня - это неизлечимое генетическое заболевание, которое постепенно отнимает способность двигаться и самостоятельно дышать, при этом умственное и эмоциональное развитие остается в норме. Из-за этого ужасного диагноза мне пришлось с 4 класса перейти на домашнее обучение. Моя жизнь существенно изменилась - у меня стал развиваться сколиоз, который прогрессирует и сейчас, сдавливая все мои внутренние органы, затрудняя мое дыхание и доставляя сильные боли в спине».

Но если симптомы у болезни одинаковы, то в жизни Кристине пришлось столкнутся и с другими сложностями. Когда ей исполнилось 14 лет, у нее умерла мама. Сейчас она живет в многодетной семье: работает только отец, а мачеха следит за домом и ухаживает за детьми. Если Юле сегодня готовы помочь десятки ее поклонников, то Кристине, девушке из небольшого поселка Сибирский, приходится надеется только на неравнодушных земляков. Сейчас ей на лечение необходимы больше двух миллионов рублей: на операцию, реабилитацию и имплант. «Одна из моих самых больших мечт - исправить сколиоз с помощью сложной операции. Но у моей семьи таких денег нет, так как в семье работает только папа. Зарплата папы уходит на погашение трех кредитов и на мою реабилитацию по основному заболеванию. Я очень сильно прошу Вас помочь мне собрать эту непосильную для моей семьи сумму! Мы будем благодарны любой Вашей помощи!», - обратилась за помощью Кристина Бабикова.

Подробнее о Кристине Бабиковой, ее заболевании можно узнать в группе помощи, созданной волонтерами Ханты-Мансийска. Там же опубликованы документы, подтверждающие диагноз и необходимость операции.