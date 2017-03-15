​Сергей Устюгов отметит день рождения на Югорском лыжном марафоне // ФОТО

Югорский лыжник Сергей Устюгов отметить свое 25-летие участием в традиционном Югорском марафоне, сообщает «ЮграМегаспорт»: он пройдет 8 апреля в столице округа.

Фото: ugramegasport.ru

«Устюгов обязательно примет участие в нашем марафоне. К нему присоединятся и остальные члены окружной сборной по лыжным гонкам», — отметил вице-президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.

Справка: В рамках марафона участникам предлагается пробежать одну из трех дистанций свободным стилем — 50 км, 25 км и 5 км. Трасса марафона по традиции будет проходить в пойме реки Горная.

Спортсмен традиционно принимает участие в марафонах с 20013 года. Так, дебютировав, он занял седьмое место, а в прошлом году стал пятым.

В этом году Сергей Устюгов побежит с нагрудным номером «86» — номером нашего региона.

Фото: ugramegasport.ru

Также в юбилейном, пятом лыжном марафоне будут участвовать олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам — бронзовый призер чемпионата мира-2013 Мария Гущина, бронзовый призер Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров и призер этапов Кубка мира Антон Гафаров.

Кроме того, ожидается приезд иностранных участников, отмечает пресс-служба «ЮграМегаспорт»: «Из иностранных спортсменов планируется, что в Ханты-Мансийск приедут триумфатор двух предыдущих «Югорских марафонов», победитель общего зачета FIS Worldloppet Cup прошлого сезона швейцарец Тони Ливерс, неоднократная победительница легендарных марафонов «Марчалонга» (Италия) и «Биркебайнер» (Норвегия), одна из лучших лыжниц-марафонок мира швейцарка Серайна Бонер, победительница предыдущего розыгрыша FIS Worldloppet Cup француженка Аурели Дабудюк, сильнейшие лыжники-марафонцы Италии Элиза Брокар и Серджио Боналди».