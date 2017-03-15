В Ханты-Мансийске с начала года выявлено 13 новых случаев ВИЧ-инфекции

В Ханты-Мансийске за первые два месяца 2017 года выявлено 13 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них мужчины – восемь случаев, женщины – пять случаев. Половина заболевших в возрасте от 30 до 39 лет. Всего в городе проживает 700 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главного врача казенного учреждения «Центр СПИД» Андрей Петровец.

Сейчас у жителей окружного центра есть возможность бесплатно и анонимно пройти проверку на ВИЧ в «Центре СПИД», отметили в пресс-службе администрации города. Специалисты считают, что тестирование на ВИЧ – один из элементов профилактической работы по снижению заболеваемостью синдромом приобретенного иммунитета человека. Сотрудники «Центра СПИД» также проводят регулярные лекции и беседы по вопросам конфиденциального бесплатного тестирования работников предприятий на ВИЧ-инфекцию. Такая работа позволяет значительно снизить поведенческие риски среди работающего населения, а также уменьшить дискриминацию в сфере трудовых отношений на основании ВИЧ-статуса.