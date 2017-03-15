​В Югре пройдут обучающие семинары для представителей духовенства по противодействию распространения религиозного радикализма

В этом году в Югре пройдут обучающие семинары для представителей духовенства традиционных конфессий для развития их компетенции, направленной на противодействие распространению религиозного радикализма. Об этом на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Представители духовенства, прошедшие обучение, должны получить возможность применять новые знания на практике, вести просветительскую и профилактическую деятельность с помощью средств массовой информации и в интернете», - цитирует главу региона на admhmao.ru.

На заседании также озвучили итоги социологического исследования. По официальным данным, по итогам прошлого года регион находится на уровне показателей, которые фиксируются в среднем по России, при том, что активность миграционных и других, связанных с повышенными экстремистскими рисками, процессов в Югре существенно выше, считают члены комиссии.