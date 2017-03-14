​Хоккейный клуб «Югра» на празднование десятилетия пригласит именитых хоккеистов и болельщиков

Хоккейный клуб «Югра» 25 марта отметит десятилетие со дня образования. В честь этого события на «Арене-Югра» состоится грандиозный праздник, в котором примут участие звезды мирового хоккея и игроки «Югры» всех времен.

Начнется праздник в 12.00 товарищеским матчем с болельщиками. В 16.30 команда «Легенды хоккея» проведет товарищескую встречу с юными хоккеистами. В 16.45 все желающие смогут получить автографы и сфотографироваться на память с именитыми игроками.

Главное событие запланировано на 18.00 — гала-матч. «Легенды хоккея» скрестят клюшки со сборной ХК «Югра». В составе «Легенд хоккея» сыграют двукратные олимпийские чемпионы Владимир Лутченко и Александр Якушев; заслуженный тренер, комментатор на каналах Матч ТВ и КХЛ ТВ Сергей Гимаев и его коллега, серебряный чемпион мира Александр Гуськов. На лёд выйдет хоккеист, который в финале Кубка Канады в 1981 году забросил в ворота канадцев три шайбы, а сборная СССР выиграла главный трофей - Сергей Шепелев. Это тренер, под руководством которого наша «Югра» дважды побеждала в чемпионате Высшей лиги по хоккею с шайбой и стала первой командой России, дважды подряд завоевавшей «Братину». И ещё один обладатель Кубка Канады-1981 будет нашим гостем - Владимир Мышкин. Тот самый вратарь, который в Кубке Вызова-1979 феноменально сыграл на «ноль» против канадцев! За «Легенд» сыграет и Алексей Морозов, экс-капитан «Ак Барса» и сборной России, ныне руководящий МХЛ.

«И это еще не весь список игроков, настоящих легенд мирового спорта, которые не раз восходили на хоккейный олимп! Порадует болельщиков и состав сборной ХК «Югра», за которую сыграют «лучший форвард всех народов» Игорь Скороходов, Дмитрий Алтарёв, вратарь Константин Чащухин, защитник Евгений Хвостов. И это тоже не весь список! Ближе к матчу мы познакомим вас со всеми игроками команд - пусть это будет приятным сюрпризом и приятными моментами ожидания этого события. Также во время матча состоится чествование и награждение тех, кто внёс весомый вклад в развитие нашего хоккейного клуба. Под своды арены будут подняты свитера людей, которые по праву заслужили стать легендой «Югры». Непременно всех гостей праздника ждет увлекательная шоу-программа», - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Вход на арену в этот день будет свободный. Бесплатные пригласительные рекомендуют забрать заранее в кассах КРК «Арена-Югра». Иногородние болельщики могут забронировать пригласительные в кассах на свою фамилию по телефону: 8 (3467) 36-40-05.