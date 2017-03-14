​В Ханты-Мансийске сотрудница отделения связи присвоила больше 100 тысяч рублей

В Ханты-Мансийске 25-летняя бывшая сотрудница отделения связи стала фигурантом уголовного дела. Девушку обвиняют в растрате денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.

«По версии следствия, жительница окружного центра 1992 года рождения, ранее являясь сотрудницей отделения связи, при исполнении должностных обязанностей, присвоила более 105 000 рублей. Установлено, что злоумышленница взимала платежи за посылки и ценные бандероли, приходящие адресатам наложенным платежом, при этом, не внося данные в базу», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

В настоящее время женщина уволена из организации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.