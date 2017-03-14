​Очередная акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Югре

В Югре до 24 марта продлится очередная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках, напомним, жители могут сообщать полиции о местах хранения, сбыта и потребления наркотиков, а также о лицах, которые их распространяют.

Работает «телефон доверия» УМВД России по Югре: (3467) 398-300.

«Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких, — заявляет пресс-служба управления. — Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания».