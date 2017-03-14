​Югра вошла в пятерку медиарейтинга регионов по выполнению майских указов Путина в сфере экономики

По итогам февраля 2017 года Югра вышла на пятое место медиарейтинга регионов по выполнению майских указов Владимира Путина в сфере экономики: список представила компания «Медиалогия», которая анализировала содержание более 30 тысяч СМИ.
В лидерах рейтинга — Смоленская, Томская области и Камчатский край. ХМАО обошла также Рязанская область.
Отметим, что в еще одном рейтинге, представленном компанией по итогам февраля, — по реализации майских указов в социальной сфере — регион в десятку не попал.
Грузия тогда и сейчас. Особое мнение: Владимир Самборский и Дмитрий Щеглов // ONLINE 16 марта в 16:00