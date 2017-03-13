​«Госуслуги ХМАО» получили собственное мобильное приложение

Получить госуслуги в Югре можно через обновленное мобильное приложение «Госулсуги ХМАО», сообщила пресс-служба «Ростелекома» (напомним, что компания является единственным исполнителем работ по созданию инфраструктуры электронного правительства).

Проект реализован по заказу департамента информационных технологий Югры, отмечают в компании. Сейчас приложение работает в тестовом режиме, для участия в тестировании и опытной эксплуатации обновленного приложения приглашаются родители будущих дошкольников и школьников – зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг в Югре.

«В первую очередь была изменена навигационная структура приложения — теперь оно стало более понятным и комфортным для пользователей, далее было минимизировано количество выполняемых шагов для получения услуг, а также был добавлен так называемый «пресет» — набор настроек, позволяющий «запоминать» внесенную клиентом информацию, — объясняют авторы приложения. — Также в меню приложения добавлена новостная лента и интерактивная справка, уведомляющая пользователей обо всех изменениях и новинках в мобильном приложении».

«В настоящее время в обновленной версии мобильного приложения

доступны две наиболее популярные услуги в электронном виде среди югорчан — «Проверка очереди в детский сад» и «Электронный дневник»,

— отмечает директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин. — Для удобства граждан единожды внесенные данные теперь запоминает система, более нет необходимости повторно заполнять эту информацию. Таким образом, получить услугу сейчас можно всего лишь за пару кликов».

«С обновленным приложением «Госуслуги ХМАО» проверить успеваемость ребенка в школе или узнать о текущей очереди в детский сад стало еще проще, — добавляет директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. — Приглашаем югорчан принять участие в тестировании обновленного приложения, и направить в наш адрес свои пожелания и предложения по работе доступных в нем услуг. В течение весеннего периода приложение будет дорабатываться на основании полученной обратной связи от клиентов, и в дальнейшем пополняться новыми услугами».

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО», необходимо:

1. Быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru, заполнив для этого анкету на сайте;

2. После регистрации подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома», в МФЦ, либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

3. Скачать мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» из интернет-магазина Google play или App Store;

4. Для получения выбранной услуги («Проверка очереди в детский сад» или «Электронный дневник») необходимо внести соответствующие данные и нажать кнопку «Получить услугу»;

5. Все вопросы, замечания и предложения от пользователей по работе мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» направлять по электронному адресу support86@gosuslugi.ru.

Особо отметим, что приложение бесплатное.

Тестовый период продлится до 1 июня этого года: в это время авторы будут собирать мнения и отзывы пользователей, на которые станут опираться при улучшении сервиса.