​Киноплощадки «Духа огня» посетили почти 37 тысяч зрителей

36,8 тысяч зрителей посетили 243 публичных киносеанса и 21 культурный проект, которые прошли в рамках XV МФКД «Дух огня» с 3 по 9 марта.Средняя цена одного посещения проектов кинофестиваля составила 40,5 рублей.
«Программа кинофеста была представлена 173 киноработами, в том числе 39 короткометражными и 43 микрофильмами производства 25 стран. В работе кинофестиваля приняли участие 127 почетных гостей, режиссеров, актеров, участников культурных проектов, в том числе 32 иностранных участника», - говорится в итоговом пресс-релизе службы кинопоказа фестиваля.
Кроме того, в период работы кинофорума состоялось 49 творческих встреч и презентаций кинопроектов, две дискуссии по вопросам развития киносотрудничества стран БРИКС и социальных кинофестивалей, два выставочных проекта, четыре театральных и концертных программы, три мастер-класса, обширная этнокультурная программа.
«Значительному увеличению зрительского интереса к программе кинофестиваля и увеличению кассовых сборов способствовало разнообразие и экспериментальность кинопрограммы, а также календарный сдвиг кинофорума», - отметил директор «Югорского кинопроката» Дмитрий Пуртов.
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