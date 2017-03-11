​В Ханты-Мансийске назвали победителей IX Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста»

В Ханты-Мансийске состоялся финал IX Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста». Первое место в студенческой лиге досталось команде «Акулы бизнеса» из Югорского государственного университета. В профессиональной лиге победила сборная команда из Ханты-Мансийска «Successeful People». Они и поедут в Москву, где 16 марта состоится российский этап международного чемпионата.

«К финалу IX Кубка Югры подошли по восемь команд в двух лигах – студенческой и профессиональной, в каждой по 4-5 человек. Команды пришлось отбирать из пятисот участников. В течение пяти недель все они соревновались между собой заочно, а в Ханты-Мансийск приехали лучшие. В течение одного дня уже в очной форме каждая команда должна была продемонстрировать свои качества управленцев. И если в ходе соревнований пришлось управлять виртуальными компаниями, то победители были реальные. Их определил бесстрастный компьютер», - рассказали о ходе проведения соревнований в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Организаторами образовательного проекта выступает правительство Югры и Института организационного развития и стратегических инициатив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. «Точка роста», который проходит в рамках российского этапа крупнейшего международного чемпионата по управлению бизнесом «Global Management Challenge - Глобальный управленческий вызов», как региональный этап родился именно в Югре в 2008 году. «Эта точка уже разрослась до территории, на которой собираются деловые люди, развертываются смелые идеи, планы, проекты», - отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, приняв участие в определении и награждении победителей.