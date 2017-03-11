​Александр Легков не примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске

Лыжники Александр Легков и Евгения Белова пропустят чемпионат России в Ханты-Мансийске, который пройдет с 25 марта по 2 апреля, из-за рассмотрения их дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает АУ «ЮграМегаСпорт». Отмечается, что надежда на то, что спортсмены выйдут на старт чемпионата России, сохранялась до последнего.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря временно отстранила их от участия в международных соревнованиях их, а также Юлию Иванову из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.