​Югра оказалась во второй половине экологического рейтинга по итогам зимы

Югра вошла в экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2016-2017 года с невысокими показателями, регион находится на 69-м месте, сообщает Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», которая и составила список.

Сводный экологический индекс региона — 41 из 100. Он складывается из показателей природоохранного индекса (29 из 100), социально-экологического (65 из 100) и промышленно-экологического индекса (21 из 100). Более подробная информация размещена на странице Югры на официальном сайте «Зеленого патруля».

Лидерами рейтинга стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. На последних местах — Ленинградская, Свердловская и Челябинская области. Всего в списке 85 позиций.

Соседи Югры имеют более выгодное положение: так, Тюменская область замыкает первую десятку, Ямал находится на 28-м месте.

«Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан, — напоминают авторы рейтинга методику его составления. — Цель проекта — осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов Российской Федерации в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды».

Рейтинг выходит четыре раза в год — по итогам каждого времени года.