​Расчистку городов ХМАО от снега взяло под контроль правительство округа

За последние три дня в Ханты-Мансийске проделан существенный фронт работ по расчистке дорог после четырехдневного снегопада, сообщает informugra.ru. По словам заместителя губернатора Югры Дмитрия Шаповала, в планах властей за ближайшие три дня ликвидировать остаток снега.

Одна из важнейших деталей качественной и экологической уборки города — работа снежных полигонов. Также важную роль с точки зрения безопасности играет содержание крыш социальных объектов, общественных зданий и сооружений, их очистка от снега и сосулек. «За следующую неделю мы надеемся «снять» все точки напряжения и взять на контроль объекты, где уборке снега уделяется недостаточное внимание. Ежедневно в ближайшие 10 дней все ответственные лица будут сверять темпы и объемы проведения этих регламентных работ, — отметил Шаповал. — Ситуация будет на контроле еще в течение 10 дней, до того момента, когда последний муниципалитет выполнит не только расчистку, но и вывоз снега».

Напомним, что в Сургуте к вопросам уборки подошли решительно: чтобы избавить дворы от куч снега, администрация города объявила бесплатный сбор снега на полигонах с 9 по 13 марта. Организациям, которые обратятся на один из полигонов, получат талоны на бесплатный прием снега. Он будет осуществляться в ночное время, о чем в соцсетях сообщил глава города Сургута Вадим Шувалов.

Причиной такой решительности стали случаи, когда во дворах застревали автомобили экстренных служб — например, скорой помощи. Фотографии буксующих авто появились в городских соцсетях и на siapress.ru.