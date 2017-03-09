​Александр Сокуров показал югорчанам фильмы своих учеников

Режиссер Александр Сокуров показал зрителям фильмы учеников своей режиссёрской мастерской в рамках кинофестиваля «Дух огня», сообщает admhmao.ru.

«У нас были скромные технические возможности, а для современного кино важно качество изображения и звука. Главное, что защитит эти фильмы – искренность и серьезность намерений авторов, хотя есть и комедийные работы», – отметил он.

Осенью 2011 года учебные картины студентов Александра Сокурова заинтересовали международные фестивали по всему миру, показы прошли в Локарно и Каннах. В рамках «Духа огня» зрители уже увидели несколько лент его учеников, в том числе и дебютный полнометражный фильм «Софичка».