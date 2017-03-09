​Югорчане отправятся на Слет актива региональных отделений «Поисковое движение России» УрФО

Слет актива региональных отделений «Поисковое движение России» УрФО пройдет с 15 по 18 марта в Кургане, сообщает пресс-служба Регионального молодежного центра. На слет поедут десять югорчан — поисковики из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нефтеюганска.

«Программой Слета предусмотрено пленарное заседание, обсуждение вопросов деятельности и развития Поискового движения России, презентация передовых проектов в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, реализуемых региональными отделениями, встреча с представителями ООД «Поисковое движение России», Российского военно-исторического общества и Министерства обороны Российской Федерации, выставка поисковых отрядов региональных отделений», — отмечают в Региональном молодежном центре.