​Глава Ханты-Мансийска прокомментировал запрет на проведение в городе гей-парада

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин объяснил запрет на проведение в городе гей-парада недопустимостью проведения в городе «мероприятий, прямо или косвенно пропагандирующих любые формы извращений, в том числе идеи нетрадиционных сексуальных отношений и всего, что с этим связано». Заявление градоначальника опубликовано на официальном сайте администрации окружного центра. В нем он отмечает, в частности, что «российское законодательство не запрещает проводить митинги, пикеты, шествия», но не тогда, когда «речь идет о заявлениях, которые разрушительно влияют на традиционные устои, нравственные ценности российского общества».

«У нас не стоит задачи ущемить кого-то в правах, но давать право группе людей агрессивно продвигать интересы, которые расходятся с мнением большинства, считаю невозможным. Уверен, хантымансийцы поддерживают наше решение и выступают за сохранение устоявшихся культурных и семейных традиций». - подчеркнул Ряшин.

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что власти Ханты-Мансийска отказали в проведении шествия в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, а также двух митингов.