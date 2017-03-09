​Российское кино не вдохновило жюри «Духа Огня»

В Ханты-Мансийске завершает работу международный фестиваль кинодебютов «Дух Огня», а накануне жюри огласило победителя конкурса. Главный приз «Золотая тайга» взял фильм «Алмазный остров» производства Франции, Камбоджи, Германии, Катара, Таиланда, сообщает официальный сайт фестиваля.

Зарубежная программа этого фестиваля оказалась интереснее российской, отметили в жюри, участниками которого стали российский режиссер Павел Чухрай, китайская актриса и режиссер Синьи Чжан, сербский режиссер Желимир Жильник и аргентинский режиссер Милагрос Мументалер. «Фестиваль — это время размышлений, когда можно через кино увидеть разные точки зрения, — отмечает Милагрос Мументалер. — Было очень приятно познакомиться с фильмами — мнениями людей из различных стран. Но если говорить в целом, то зарубежная программа была очень качественной, в ней было много эмоций, эстетики, уникальности, талантливой актерской работы, что и делает кино прекрасным».

Зарубежную программу отметила и губернатор Югры Наталья Комарова: «Нынешний фестиваль показал всю многогранную палитру мирового кино.

Уверена, что мы сохраним «Дух Огня»,

и он будет гореть еще ярче, добрее и светлее, привлекая к нам все новых звезд кинематографа».

Российское кино, увы, ничем похвастать не смогло: «В работах российских дебютантов я увидел много желания сделать все правильно, но не увидел смелости и риска, которые дебютанты должны проявлять, — сказал участник российского жюри Михаил Брашинский. — А второго шанса у них может и не быть. Я не думаю, что молодым нечего сказать. Они просто бояться это сделать, а делать кино без ярких внутренних эмоций — это бессмысленно. Во всяком случае ощущения страсти или желания прокричаться после какого-нибудь просмотра у членов жюри не возникало. Более того, иногда даже появлялось ощущение депрессии».