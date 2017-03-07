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​Жительницы Ханты-Мансийска в честь 8 марта смогут бесплатно ездить на маршрутках

Жительницы Ханты-Мансийска в честь 8 марта смогут бесплатно воспользоваться услугами маршрутных такси №№ 8Б, 12 и 21. Кроме того бесплатный проезд будет предоставлен женщинам в микроавтобусах других городских маршрутов с логотипом Ассоциации автомобильных перевозчиков ААП «Югра», сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в прошлом году такой подарок жительницам окружной столицы сделал предприниматель Эдгар Макарян. Именно он в честь 8 марта предоставил бесплатный проезд для женщин на своих маршрутках №№ 8Б, 12 и 21. Бизнесмен регулярно проводит такие акции, организуя бесплатный проезд по случаю Дня Победы, Дня учителя и Крещения Господня.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 150, комментариев: 1


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Комментарии:
rocket1
не нравится
Сегодня в 16:41
Прям, шовинизм какой-то!

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