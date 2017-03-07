​Жительницы Ханты-Мансийска в честь 8 марта смогут бесплатно ездить на маршрутках

Жительницы Ханты-Мансийска в честь 8 марта смогут бесплатно воспользоваться услугами маршрутных такси №№ 8Б, 12 и 21. Кроме того бесплатный проезд будет предоставлен женщинам в микроавтобусах других городских маршрутов с логотипом Ассоциации автомобильных перевозчиков ААП «Югра», сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в прошлом году такой подарок жительницам окружной столицы сделал предприниматель Эдгар Макарян. Именно он в честь 8 марта предоставил бесплатный проезд для женщин на своих маршрутках №№ 8Б, 12 и 21. Бизнесмен регулярно проводит такие акции, организуя бесплатный проезд по случаю Дня Победы, Дня учителя и Крещения Господня.