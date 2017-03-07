​Больше половины студентов Ханты-Мансийска неправильно питаются и имеют проблемы с эндокринной системой

У почти 60 процентов студентов Ханты-Мансийска выявлены болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и болезни органов пищеварения. Такие данные получены в ходе диспансеризации и профилактического медицинского осмотра учащихся Югорского государственного университета (ЮГУ), Ханты-Мансийской медицинской академии, Центра искусств для одаренных детей Севера и Технико-педагогического колледжа в 2016 году.

«Именно болезни эндокринной системы, расстройства питания занимают первое место среди выявленных недугов у наших студентов. Следующее наиболее часто встречающееся отклонение связанно с болезнями крови, кроветворных органов», - отметил главный врач Центра профессиональной патологии Югры Николай Ташланов.

Специалисты отмечают, что общая статистика по стране показывает существенный рост за последние годы количества молодых людей, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.

«Это же подтверждается и нашими исследованиями, - отмечает Ташланов. - Нас, как медицинских специалистов, серьезно беспокоит, что молодежь в силу нехватки времени, культуры питания, существенного изменения привычного уклада жизни на первых курсах, крайне неразборчива в выборе продуктов. В рационе многих студентов превалируют блюда быстрого приготовления, в большом количестве содержащие всевозможные ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. Молодые люди отдают предпочтение картофелю фри, чипсам, сандвичам, майонезу и газированным напиткам. В результате подростки в четыре раза чаще, чем взрослые, страдают проблемами ожирения».

Также возникновению заболеваний способствует нарушение режима питания. Так, по данным исследований, до половины российских студентов не завтракают, треть питаются два раза в день, порядка десять процентов не обедают или делают это нерегулярно, около 22 процентов не ужинают.