​Югорские пожарные провели тренировки в курганском летном центре // ФОТО

Сорок специалистов парашютно-десантной пожарной службы авиалесоохраны ХМАО прошли недельные курсы тренировок в курганском летном центре «Логовушка». После изучения теории по тушению лесных пожаров разной степени тяжести огнеборцы перешли к практике — прыжкам с парашютом. «Выброска парашютистов проходила с борта самолета «Ан-2» под управлением летчиков «Логовушки» на высоте от 800 до 2000 метров», — сообщает пресс-служба летного центра.

«Воздушные тренировки парашютистов-пожарных являются важной частью подготовки к пожароопасному сезону, — объяснил старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов» ХМАО Михаил Шевцов. — В «Логовушке» созданы все условия для проведения подобных тренировок: есть нужная авиация и необходимое снаряжение, предоставлены помещения для наземной подготовки».

Отметим, что югорские пожарные проводят тренировки на базе курганского летного центра уже третий сезон подряд: только за период с января по март этого года обучение прошло три потока огнеборцев — это 132 человека.