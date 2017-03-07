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​Автоледи Югры принимают от инспекторов поздравления и цветы // ФОТО

Накануне 8 марта на улицах Лангепаса, Когалыма и Белоярского района несут службу необычные наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД.

В одной руке инспекторов – жезл, а в другой – цветы. Чаще обычного инспекторы останавливают автомобили под управлением женщин-водителей.

Верных путей и безопасных дорог, а ещё здоровья, счастья и любви в канун Международного женского дня желают инспекторы дорожно-патрульной службы представительницам прекрасной половины человечества. «Автоледи» сегодня в зоне особого внимания, именно им дарили цветы и поздравительные открытки.

Вместе с тюльпанами юные помощники инспекторов Белоярского района вручили дамам памятки по использованию детских удерживающих устройств.

Праздничный патруль, приуроченный к Международному женскому дню, проводится на территории Югры ежегодно. По мнению женщин, такие мероприятия позволяют по-другому посмотреть на сотрудников полиции и способствуют формированию положительной мотивации к соблюдению Правил дорожного движения.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 93, комментариев: 0


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