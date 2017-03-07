​Полицейские Ханты-Мансийска поздравили горожанок с 8 марта // ВИДЕО

Полицейские Ханты-Мансийска присоединились к акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом». В канун 8 марта сотрудники городской Госавтоинспекции вышли на улицы не только для того, чтобы следить за порядком, но и поздравить прекрасную половину человечества с наступающим праздником.

«Заместитель командира взвода 1 ОР ДПС ГИБДД МО МВД «Ханты-Мансийский» старший лейтенант полиции Сергей Великанов останавливал автомобили, за рулем которых находились женщины, и после проверки документов, с пожеланиями и поздравлениями вручал дамам цветы. Полезным дополнением к поздравлению стали световозвращающие фликеры, которые, вместе с объяснением о необходимости их использования, вручил автолюбительницам инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре капитан полиции Иван Петренко», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Югре.

Не остались без внимания и пешеходы. В течение часа госавтоинспекторы также дарили каждой проходящей представительнице прекрасного пола тюльпаны и фликеры.